Oggi ad Apecchio si svolge la Festa del Crocifisso, con le cresime celebrate dal vescovo. La comunità partecipa alla tradizionale celebrazione in onore del Crocifisso, legato a una leggenda del 1781, quando durante un terremoto la popolazione invocò l’immagine sacra e il sisma si arrestò. La giornata prevede eventi religiosi e momenti di aggregazione, rispettando la tradizione locale.

Festa religiosa oggi ad Apecchio. Come da tradizione il paese si veste a festa per venerare il suo Crocifisso che secondo la leggenda nel lontano 3 giugno 1781, invocato dalla popolazione durante un violento terremoto, alzò il viso verso il cielo e il terribile sisma cessò. A differenza dei paesi vicini e come testimoniano alcuni scritti dell’epoca il numero delle vittime ad Apecchio fu assai contenuto. L’evento sismico dell’epoca (attorno alle ore 11 del mattino), fu di notevole intensità, in una lettera dell’allora vescovo di Cagli Bertozzi indirizzata al cardinale Antonelli si legge: "Fu veduta la terra in vari siti ad un tratto aprirsi ed a un tratto richiudersi, in vari altri aprirsi per lungo strato di strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa del Crocifisso. Le cresime col vescovo. Andrea Andreozzi

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