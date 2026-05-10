Questa settimana il Vescovo si sposterà tra diverse località di montagna e città, partecipando a celebrazioni di cresime e incontri istituzionali. Tra gli eventi, è prevista una visita in alcune valli della regione. Oggi la Chiesa ricorda dieci suore martiri uccise durante un conflitto locale, commemorando il loro sacrificio. Nel frattempo, il Vescovo si prepara a recarsi a Roma per alcuni appuntamenti ufficiali.

? Punti chiave Dove si sposterà il Vescovo tra le valli in questo maggio?. Chi sono le dieci suore martiri ricordate oggi dalla Chiesa?. Come influiranno gli impegni a Roma sulla gestione dei beni locali?. Perché la testimonianza delle suore di Santa Elisabetta è così attuale?.? In Breve Celebrazione delle 10 martiri suore di Santa Elisabetta per l'anniversario di Maria Paschalis Jahn.. Programma cresime tra 13, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 maggio nelle valli.. Impegni istituzionali CEI a Roma previsti per il 18 e il 25-28 maggio.. Benedizione presso la sede INPS di Aosta programmata per il 20 maggio alle 14.30.. Lunedì 11 maggio 2026, il calendario liturgico e l’agenda del Vescovo si intrecciano tra le valli e le sedi istituzionali, segnando l’inizio di una settimana densa di impegni pastorali e riflessioni sulla dignità umana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agenda del Vescovo: una settimana tra cresime, valli e Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Agenda del Vescovo: un fine settimana intenso tra fede e comunità? Cosa scoprirai Dove si svolgerà il pellegrinaggio alla Madonna de Pitié sabato mattina? Chi sono i veri martiri legati al nome di Agostino? Come...

Leggi anche: Rubio a Roma per ricucire i rapporti tra Italia e Usa: ecco l’agenda della settimana

Argomenti più discussi: Omelia alla Santa Messa in suffragio dell’anima di S.E. Mons. Pietro Garlato, Vescovo Emerito di Tivoli 2026; Festival Mediterraneo di Musica Sacra; Messaggio di auguri al Santo Padre Leone XIV in occasione della sua elezione; A Torino il progetto nazionale Agenda della Disabilità Italia.