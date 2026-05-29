Le cresime si terranno nelle chiese delle comunità locali questo fine settimana, con il vescovo che presiederà le cerimonie. Durante l’occupazione sovietica del 1945, tre suore furono uccise, ricordate con una commemorazione. Le celebrazioni coinvolgeranno diverse parrocchie della valle, con momenti di preghiera e ricordo per le vittime. La visita del vescovo include anche incontri con i fedeli e visite alle strutture religiose della zona.

? Punti chiave Dove si svolgeranno esattamente le celebrazioni del Vescovo questo fine settimana?. Chi erano le suore sacrificate durante l'occupazione sovietica nel 1945?. Perché il Papa ha voluto ricordare proprio queste quattordici martiri?. Come si collegano i sacramenti dei giovani al sacrificio delle religiose?.? In Breve Cresime a Saint-Vincent, Nus, Brusson, Quart e Chambave tra 30 e 31 maggio.. Commemorazione 15 martiri della Congregazione delle Suore di Santa Caterina uccise nel 1945.. Beatificazione delle suore celebrata sotto il pontificato di Papa Leone XIV nel maggio 2025.. Riflessioni spirituali su Padre Pio da Pietrelcina legate alla ricerca di santificazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vescovo in valle: cresime tra le comunità e memoria delle martiri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valle d’Aosta: il Vescovo tra cresime e memoria dei martiriTra il 21 e il 31 maggio si terranno le celebrazioni delle cresime nella diocesi della Valle d’Aosta, con diverse date e sedi designate.

Vescovo in Valle d’Aosta: un fine settimana intenso tra fede e cresimeQuesto fine settimana in Valle d’Aosta prevede diverse celebrazioni religiose, tra cui le cresime e le preghiere, che si terranno in varie chiese...

Argomenti più discussi: Sabato scorso, 16 maggio, le Cresime a Gignod e a Doues con il vescovo Franco Lovignana; Almanach de jeudi 28 mai saint Germain de Paris; Cresime per l’unità parrocchiale di Chesallet e Sarre; Celebrate a Gressoney-St-Jean le Cresime e le Comunioni.