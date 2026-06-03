Durante la celebrazione del 2 giugno, un monito è stato rivolto alle autorità locali, con il prefetto che ha evidenziato un’indagine in corso su alcune persone di Siena accusate di aver espresso odio razziale in luoghi storicamente associati ai crimini nazifascisti. La vicenda riguarda alcune donne coinvolte in queste indagini, che sono state identificate come soggetti indagati. La comunicazione è stata fatta nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sui procedimenti giudiziari in atto.

di Laura Valdesi SIENA Le donne. Il prefetto Valerio Massimo Romeo dedica la festa del 2 giugno e gli 80 anni dal primo voto ’rosa’ "a tutte quelle che operano con diversi ruoli nella nostra società contribuendo in modo determinante al progresso civile, scientifico ed economico della nostra nazione". Poi i giovani. Invitati a farsi "portatori e custodi dei valori contenuti nella Costituzione su cui devono costruire un futuro che continui ad offrire un’esistenza nella libertà e nella democrazia. Un’esigenza tanto più necessaria – osserva il prefetto Romeo mentre il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri lo ascolta... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa del 2 giugno, monito di Romeo: "I senesi indagati per odio razziale nei posti degli orrori nazifascisti"

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