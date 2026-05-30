Due persone sono state denunciate per aver rapinato una vittima e aver rivolto insulti razzisti. Secondo le indagini, i due hanno avvicinato la vittima, l’hanno aggredita e derubata, poi hanno pronunciato frasi offensive a sfondo razziale. Entrambi i residenti erano già coinvolti in altri procedimenti giudiziari, uno per reati simili e l’altro per episodi di violenza. La procura ha disposto il processo.

? Punti chiave Come hanno agito i due indagati per umiliare la vittima?. Perché i due residenti sono già coinvolti in altri procedimenti?. Cosa è successo esattamente durante l'aggressione in via Marsala?. Quali conseguenze giudiziarie attendono la coppia dopo l'udienza preliminare?.? In Breve Aggressione avvenuta in via Marsala nella notte del 25 ottobre 2022.. Vittima con prognosi di dieci giorni per lesioni alla fronte.. Indagati coinvolti in un altro procedimento per stalking nel 2023.. Udienza preliminare fissata per il 22 ottobre a Falconara Marittima.. Il 22 ottobre prossimo, il giudice dell’udienza preliminare a Falconara Marittima dovrà decidere se mandare a processo una donna di 50 anni e il suo compagno di 46 anni, residenti nel comune, accusati di rapina aggravata e lesioni personali con finalità di odio razziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falconara, due indagati per rapina e odio razziale: verso il processo

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