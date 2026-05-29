L’invito del prefetto Romeo | Venite alla Festa del 2 giugno

Da lanazione.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prefetto ha invitato i giornalisti in classe alla Festa della Repubblica il 2 giugno, invitandoli a partecipare in prefettura. L’evento si svolgerà nella giornata dedicata alla celebrazione nazionale, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani e i professionisti dell’informazione. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano assistere alle iniziative promosse per questa ricorrenza. L’appuntamento è fissato per la mattina presso la sede della prefettura.

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Un invito speciale quello che il prefetto, Valerio Massimo Romeo ha rivolto ai ‘cronisti in classe’: "Il 2 giugno siete invitati in prefettura per la Festa della Repubblica, una giornata speciale. Vi invito anche a leggere la Costituzione, in particolare i primi 12 articoli.". I giovani giornalisti si sono cimentati sul tema della memoria storica. "La giustizia è uno dei retaggi della memoria storica – ha spiegato il sostituto procuratore Nicola Marini – che ci porta ad affrontare con maggior disciplina le sfide dell’era moderna". "Per tematiche come il bullismo, il cyberbullismo, l’uguaglianza di genere è fondamentale l’educazione scolastica – ha aggiunto il giudice del lavoro, Delio Cammarosano – come fondamentale è la storia: ci sarà sempre chi cercherà di riscriverla e nasconderla". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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