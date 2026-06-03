Festa del 2 Giugno Bindi a Sant’Anna | Luogo simbolo

Il 2 giugno, nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna, l’ex parlamentare ha sottolineato che il luogo rappresenta uno dei simboli più significativi per ricordare la Repubblica. La visita si è concentrata sulla memoria storica e sulla pace, con un discorso che ha evidenziato l’importanza del sito nel contesto della Repubblica italiana. La giornata si è svolta con interventi e riflessioni, mantenendo un tono di commemorazione e rispetto per i valori civili.

"Questo è sicuramente uno dei luoghi più significativi per ricordare la Repubblica ". Il 2 giugno nel Parco nazionale della Pace di Sant’Anna è arrivata l’ex parlamentare Rosy Bindi, che ha offerto una disamina straordinaria di questo spaccato di storia e pace per l’Italia. Fra i presenti anche le superstiti Adele e Siria Pardini, sorelle di Anna la vittima più giovane della strage di Sant’Anna. "Siamo qui – ha esordito Rosy Bindi – grazie all’impegno e al sacrificio di molti. Ricordare questo giorno significa guardare al futuro. In questi ottant’anni abbiamo attraversato insieme luci e ombre, compreso gli errori compiuti e le ferite subite. Ma quella luce ci aiuta a interpretare un tempo che molti di noi non credevano di dover vivere di nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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