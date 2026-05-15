Brolo di Sant' Anna | Festa della Cittadinanza Attiva

Da bresciatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, il Brolo di Sant’Anna ospiterà una nuova edizione della Festa della Cittadinanza Attiva, un evento dedicato alla promozione della partecipazione collettiva e alla sensibilizzazione sui temi ambientali e di sostenibilità. La giornata prevede attività rivolte a persone di tutte le età, finalizzate a coinvolgere la comunità in un percorso di conoscenza e consapevolezza sui problemi legati all’ambiente. L’evento si svolgerà nel parco cittadino, con iniziative e momenti di confronto programmati durante l’intera giornata.

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Una giornata dedicata all’ambiente, alla sostenibilità e alla partecipazione collettiva. Sabato 16 maggio il Brolo di Sant’Anna ospiterà una nuova edizione della Festa della Cittadinanza Attiva, iniziativa pensata per coinvolgere cittadini di tutte le età in un percorso di consapevolezza sui temi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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