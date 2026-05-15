Brolo di Sant' Anna | Festa della Cittadinanza Attiva

Sabato 16 maggio, il Brolo di Sant’Anna ospiterà una nuova edizione della Festa della Cittadinanza Attiva, un evento dedicato alla promozione della partecipazione collettiva e alla sensibilizzazione sui temi ambientali e di sostenibilità. La giornata prevede attività rivolte a persone di tutte le età, finalizzate a coinvolgere la comunità in un percorso di conoscenza e consapevolezza sui problemi legati all’ambiente. L’evento si svolgerà nel parco cittadino, con iniziative e momenti di confronto programmati durante l’intera giornata.

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