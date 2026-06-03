Un evento al parco ha accolto persone in difficoltà, con una festa organizzata dalla Fondazione Tuendelee. La fondazione, attiva da anni nel supporto a donne, bambini e famiglie, ha scelto giugno come mese dedicato alle celebrazioni. La manifestazione ha coinvolto volontari e partecipanti, senza scopo di lucro, per offrire momenti di socializzazione e sostegno. Non sono stati comunicati altri dettagli sull’evento o sui numeri di partecipanti.

Da anni in campo per aiutare e sostenere donne, bambini e famiglie in difficoltà, per la Fondazione Tuendelee, però, giugno è da anni il mese della festa. E si tiene venerdì 5, dalle 16 in avanti, al Parco Cristina di Belgioioso, la tradizionale "Festa al parco": giochi, degustazioni, musica e gnocco fritto, "un’importante occasione di incontro con la cittadinanza e con le realtà con cui facciamo rete ogni giorno". La festa è promossa da Tuendelee Ets con la consulta sociale Melzo e l’associazione genitori Mascagni, con patrocinio comunale e la collaborazione di numerose realtà, sponsor e partner. L’associazione opera da anni nel campo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa al parco per accogliere chi è in difficoltà

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