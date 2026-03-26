Villa Valmarana pronta ad accogliere un parco di 20mila metri quadrati

Il 25 marzo sono iniziate le operazioni di demolizione dei vecchi edifici scolastici di via Valmarana, a Noventa Padovana. Le ruspe sono intervenute in un’area di circa 20.000 metri quadrati, dove sarà realizzato un parco. Il sindaco ha dichiarato che l’intervento serve a restituire spazio alla natura, che nel tempo aveva subito modifiche ingiustificate. La demolizione proseguirà nelle prossime settimane.

Ieri 25 marzo a Noventa Padovana le ruspe hanno iniziato a demolire i vecchi edifici scolastici, per poi procedere alla rinaturalizzazione dell'area. Costo complessivo dell'operazione, 700mila euro «È ora di restituire alla natura quello che le era stato tolto ingiustamente». Con queste parole il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano ha dato il via alle ruspe che da ieri mattina 25 marzo stanno demolendo i vecchi edifici scolastici di via Valmarana, per poi procedere alla rinaturalizzazione dell'area, destinata a ospitare un parco pubblico di circa 20mila metri quadri al servizio delle famiglie di Noventa. «I lavori avanzano a ritmo spedito - ha informato il primo cittadino - entro pochi giorni di questi fatiscenti blocchi di cemento rimarrà solo il ricordo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Villa Valmarana pronta ad accogliere un parco di 20mila metri quadrati Articoli correlati Nel Salernitano sequestrata una discarica abusiva di 20mila metri quadratiTempo di lettura: < 1 minutoUna discarica abusiva a cielo aperto di circa 20mila metri quadrati è stata sequestrata in località Cafasso a Capaccio... Bagnoli: 30.000 metri quadrati da base Nato a parco inclusivoBagnoli, 24 febbraio 2026 - Un imponente complesso militare affacciato sul golfo di Pozzuoli sta cambiando pelle.