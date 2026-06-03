È stata presentata una richiesta ufficiale per la costruzione di un secondo binario sulla ferrovia tra Capodistria e Divaccia. La decisione mira a migliorare il traffico ferroviario tra i due punti. Tra i temi affrontati ci sono gli effetti sulla competizione tra i porti del Mediterraneo e i possibili rischi geologici legati alle gallerie carsiche che potrebbero compromettere la stabilità delle nuove infrastrutture.

Come influenzerà il secondo binario la competizione tra i porti mediterranei?. Quali rischi geologici minacciano la stabilità delle nuove gallerie carsiche?. Cosa accadrà se verranno scoperti reperti archeologici lungo il nuovo tracciato?. Perché la morfologia della Val Rosandra ha richiesto soluzioni ingegneristiche estreme?.? In Breve Società 2TDK affronta 90 grotte e 6 km di gallerie nella Val Rosandra. Costruito viadotto sotterraneo di 40 metri per superare vuoti carsici. Progetto terzo binario subordinato a studi su siti archeologici locali. Costi di costruzione rimasti entro il budget e pianificazione rispettata. La nuova arteria ferroviaria tra Capodistria e Divaccia entra nella fase operativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovia Capodistria-Divaccia: via alla domanda per il 2° binario

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