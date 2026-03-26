A causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando Genova e la Liguria, alcuni treni hanno subito ritardi e il binario su cui viaggiano è stato chiuso temporaneamente. La linea ferroviaria presenta un guasto che ha causato la sospensione del servizio su un tratto, creando disagi ai pendolari e alle persone in viaggio nella zona. La circolazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Continuano i disagi causati dal forte vento che sta colpendo Genova e la Liguria in queste ore, con raffiche che in alcuni casi hanno superato anche i cento chilometri orari. L'aeroporto Cristoforo Colombo è aperto e operativo, ma le forti correnti hanno portato al dirottamento di alcuni voli su Pisa e Milano. Il vento potrebbe essere il responsabile anche dei disagi che si stanno riscontrando sulla linea ferroviaria Genova - Ventimiglia, che dalle 11.20 circa vede la circolazione rallentata e gestita su un solo binario tra Genova Voltri e Cogoleto. Il motivo del guasto è attribuibile a inconvenienti sui fili della linea di alimentazione elettrica e i tecnici sono al lavoro per risolvere le criticità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Guasto alla linea ferroviaria e binario chiuso, treni in ritardo

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