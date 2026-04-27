Docenti soprannumerari cosa significa rispondere SI alla domanda Intende comunque partecipare al movimento a domanda?

In una recente comunicazione, i docenti interessati sono stati chiamati a rispondere alla domanda se intendano partecipare al movimento a domanda. La risposta può essere “sì” o “no”, e questa scelta influisce sulle modalità di trasferimento. In particolare, un docente che perde il posto ha la possibilità di presentare domanda condizionata, non condizionata o di non fare richiesta, e in assenza di domanda può essere trasferito d’ufficio.

Il docente perdente posto può presentare domanda condizionata, non condizionata o non produrre nessuna istanza ed essere trasferito d’ufficio. Se non condiziona la propria richiesta vuol dire che non ha interesse a permanere nella scuola di titolarità e, invece, intende partecipare al movimento come trasferimento volontario. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Mobilità docenti 2026: dopo il 2 aprile è possibile regolarizzare la domanda. Cosa si può fareMobilità docenti 2026: chiusa il 2 aprile la fase di presentazione della domanda, ci si potrebbe accorgere di alcuni errori. Docenti perdenti posto, cosa fare se si è soprannumerari? Ecco le tre possibilitàOgni Istituzione scolastica deve redigere entro il 17 aprile le graduatorie interne di istituto relative al personale che risulta titolare nella...