Ferrari ufficiale il rinnovo di Leclerc | il monegasco resta a Maranello

Il team di Formula 1 ha annunciato ufficialmente che Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nelle prossime stagioni. La conferma è arrivata mercoledì 3 giugno attraverso un comunicato ufficiale. Leclerc, pilota monegasco, continuerà a gareggiare con la scuderia di Maranello, proseguendo il suo rapporto con il team. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla durata del rinnovo o ai termini contrattuali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del rinnovo con la Scuderia Ferrari. È arrivata nella giornata di mercoledì 3 giugno la conferma ufficiale: Charles Leclerc continuerà a correre con la Ferrari nelle prossime stagioni del Mondiale di Formula 1. Il team di Maranello ha annunciato un accordo pluriennale di rinnovo, consolidando così il rapporto con il pilota monegasco, ormai punto centrale del progetto sportivo della Scuderia. Il percorso di Leclerc in Ferrari. Arrivato in Ferrari nel 2019, Leclerc, 28 anni, ha costruito la sua carriera in rosso collezionando 8 vittorie in Gran Premi e affermandosi come uno dei volti principali della Formula 1 moderna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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