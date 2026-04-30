Secondo il suo mental coach di lunga data, il pilota di Formula 1 sarebbe pronto a perdonare la squadra per gli errori subiti in passato. Leclerc, che si allena con grande impegno, si dimostra molto severo con se stesso e mantiene un atteggiamento determinato. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, ma si parla di un rapporto di fiducia tra il pilota e il suo allenatore mentale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Riccardo Ceccarelli, parte del team Formula Medicine, ha commentato il carattere di Charles Leclerc, evidenziando la sua propensione a perdonare gli errori della Ferrari ma a essere molto critico con se stesso. Questo aspetto del suo comportamento potrebbe influenzare le sue prestazioni in pista e la sua carriera in Formula 1. Ceccarelli ha seguito Leclerc fin da quando era un giovane promessa del karting, accompagnandolo nel suo percorso fino alla Formula Uno e al team Ferrari, dove è approdato nel 2019. Leclerc, che ha fatto parte anche della Ferrari Driver Academy a partire dal 2016, ha mostrato nel tempo che le sue interazioni con il team non sono sempre state semplici.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Charles Leclerc pronto a perdonare la Ferrari, rivela il suo storico mental coach.

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