Charles Leclerc ha commentato di non sentirsi entusiasta all’idea di superare alcuni record della Ferrari stabiliti da Michael Schumacher. Il pilota ha spiegato che il confronto con il sette volte campione del mondo non rappresenta un obiettivo personale. Leclerc ha aggiunto che preferisce concentrarsi sulla sua performance e sulla squadra, senza focalizzarsi sui risultati storici del passato.

"> Charles Leclerc e il confronto con Michael Schumacher. Charles Leclerc ha recentemente dichiarato di non essere entusiasta all’idea di superare Michael Schumacher come pilota Ferrari con il maggior numero di Gran Premi disputati. La ragione principale è che il 28enne non ha ancora conquistato un titolo di Formula 1, cosa che rende questo traguardo meno significativo per lui. Dopo il Gran Premio di Miami, Leclerc ha raggiunto il secondo posto nella classifica all-time dei Gran Premi disputati per la Scuderia Ferrari, con 154 gare all’attivo. È entrato a far parte del team nel 2019, prendendo il posto di Kimi Raikkonen, in quello che era solo il suo secondo anno in Formula 1.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Charles Leclerc: non è entusiasta di infrangere i record Ferrari di Michael Schumacher.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lego Icons, la Ferrari F2004 di Michael Schumacher rivive in mattoncini

Il matrimonio di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux: arrivano in Ferrari e vestono coordinatiCharles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati a Montecarlo, diventando protagonisti di un romantico rito civile.