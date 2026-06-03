Ferrara celebra un Corpus Domini unico | messa e cammino nel ricordo di San Francesco

Notizia in breve

Domenica 7, a Ferrara, si terrà la celebrazione del Corpus Domini, organizzata dall'Arcidiocesi e dai tre vicariati cittadini. La manifestazione prevede una messa e un cammino nel ricordo di San Francesco. La festa, tradizionalmente molto sentita, quest'anno assume un significato speciale legato alla figura del santo. La commemorazione si svolgerà con la partecipazione dei fedeli e il percorso sarà accompagnato da riti religiosi.