Ferrara celebra un Corpus Domini unico | messa e cammino nel ricordo di San Francesco
Domenica 7, a Ferrara, si terrà la celebrazione del Corpus Domini, organizzata dall'Arcidiocesi e dai tre vicariati cittadini. La manifestazione prevede una messa e un cammino nel ricordo di San Francesco. La festa, tradizionalmente molto sentita, quest'anno assume un significato speciale legato alla figura del santo. La commemorazione si svolgerà con la partecipazione dei fedeli e il percorso sarà accompagnato da riti religiosi.
Anche quest’anno l'Arcidiocesi di Ferrara - e in modo particolare i tre vicariati di città - si prepara a vivere domenica 7 una delle celebrazioni più sentite dell’anno liturgico: la festa del Corpus Domini, che quest’anno assume un significato ancora più profondo nel ricordo di san Francesco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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