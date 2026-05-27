Città in festa Si celebra il Corpus Domini

Orvieto si appresta a vivere una settimana di eventi dal primo al 7 giugno, tra celebrazioni religiose, iniziative culturali e tradizioni locali. La fase culminante sarà la processione eucaristica del Corpus Domini, in programma alla fine del periodo. La città si prepara a coinvolgere residenti e visitatori in un calendario di appuntamenti che si svolgerà durante tutta la settimana.

ORVIETO - La città si prepara a vivere una settimana intensa di celebrazioni religiose, appuntamenti culturali e momenti della tradizione che dal primo al 7 giugno la accompagneranno verso la solenne processione eucaristica del Corpus Domini. Il programma delle iniziative, promosso dalla Diocesi di Orvieto-Todi insieme al Capitolo della Cattedrale di Orvieto, l’Oper del Duomo e il Comune di Orvieto, unirà spiritualità, musica, cultura e partecipazione popolare nel segno dell’Eucarestia e della storia millenaria della città. Le celebrazioni prenderanno il via lunedì primo giugno nel Duomo di Orvieto, nella Cappella del Sacro Corporale, con l’adorazione eucaristica quotidiana e i momenti liturgici animati dalle parrocchie cittadine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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¡La ciudad se paraliza por un dulce! El caos mágico del Corpus Christi

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