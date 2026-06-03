Feroce rissa in strada con feriti | cinque giovanissimi denunciati dai Carabinieri

Notizia in breve

Nella serata del 4 aprile, lungo le vie del centro, si è scatenata una violenta rissa tra alcuni giovani. Durante l’episodio, sono stati registrati diversi feriti. I Carabinieri della stazione di Milano Marittima sono intervenuti sul posto e hanno identificato cinque ragazzi tra i 18 e i 21 anni, che sono stati denunciati in libertà per aver preso parte alla colluttazione.