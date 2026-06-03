Feroce rissa in strada con feriti | cinque giovanissimi denunciati dai Carabinieri
Nella serata del 4 aprile, lungo le vie del centro, si è scatenata una violenta rissa tra alcuni giovani. Durante l’episodio, sono stati registrati diversi feriti. I Carabinieri della stazione di Milano Marittima sono intervenuti sul posto e hanno identificato cinque ragazzi tra i 18 e i 21 anni, che sono stati denunciati in libertà per aver preso parte alla colluttazione.
I Carabinieri della stazione di Milano Marittima hanno denunciato in stato di libertà cinque ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, ritenuti responsabili della feroce rissa avvenuta nella serata dello scorso 4 aprile nelle vie del centro.Le indagini, avviate tempestivamente subito dopo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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