Rissa notturna a Fiuggi | tre denunciati dai Carabinieri

Nella serata del 10 aprile 2026, i carabinieri di Fiuggi sono intervenuti in via della Pineta in seguito a una segnalazione di una rissa tra più persone. Sul posto hanno identificato e denunciato tre individui coinvolti nell’alterco. L’intervento è avvenuto dopo le chiamate di alcuni cittadini che avevano assistito alla lite. I militari hanno messo fine alla scena e avviato le procedure di identificazione.

Nella serata del 10 aprile 2026, i carabinieri di Fiuggi sono intervenuti, su richiesta di alcuni cittadini, in via della Pineta, dove era stata segnalata una rissa in corso tra più persone.I militari, giunti tempestivamente sul posto con il supporto di una volante del Commissariato di Fiuggi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Ubriachi al volante, tre automobilisti denunciati dai carabinieriIl servizio di pattugliamento ha riguardato tra il 12 e il 13 febbraio i territori di Este, Solesino e Boara Pisani. Sant’Antonio Abate e Gragnano, controlli sui giovani: tre denunciati dai CarabinieriOperazione a tappeto dei militari tra Sant’Antonio Abate e Gragnano: armi, guida senza patente e coltello a serramanico Controlli serrati tra...