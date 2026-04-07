Finisce fuori strada causa danni e si rifiuta di sottoporsi all' alcoltest | denunciato

Da forlitoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana di Pasqua, i carabinieri della Compagnia di Forlì hanno effettuato controlli che hanno portato a tre denunce. Un uomo ha causato danni dopo essere uscito di strada e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Le forze dell’ordine hanno così concluso i controlli con questa serie di interventi.

Un automobilista è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge E' di tre denunce il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Forlì nel fine settimana di Pasqua. Un automobilista è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché è risultato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo sottoposto a sequestro per la successiva confisca. Un altro automobilista è stato denunciato... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vallerotonda, rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: denunciato dai CarabinieriProseguono i controlli sulle strade da parte dei Carabinieri, impegnati nelle attività di prevenzione e sicurezza della circolazione.

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