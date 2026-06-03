Fermato alla stazione Como Borghi con un pugnale hashish e attrezzi da scasso | denunciato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato fermato alla stazione Como Borghi durante un controllo di routine. In suo possesso sono stati trovati un pugnale, alcuni attrezzi da scasso e una quantità di hashish. Dopo la procedura di identificazione, è stato denunciato alle autorità competenti. La polizia ha sequestrato gli oggetti trovati e avviato le procedure di verifica.

Un controllo di routine alla stazione ferroviaria di Como Borghi si è concluso con il sequestro di un pugnale, attrezzi da scasso e sostanza stupefacente. Per questo un uomo di 45 anni residente a Fino Mornasco è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Con attrezzi da scasso e una borsa schermata tenta il furto in un supermercato: fermato e denunciatoI Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno fermato e denunciato un uomo di 43 anni originario del Sud America, ritenuto responsabile di...

Scoperto con chiavi alterate e attrezzi da scasso: 48enne denunciato dai carabinieriDurante un controllo stradale a San Giorgio a Liri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontecorvo hanno fermato un uomo di 48 anni...

Argomenti più discussi: Polizia Locale di Como, gli interventi di giovedì 28 maggio 2026; Preleva rifiuti dalla piattaforma ecologica di Como e li carica in auto: fermato e denunciato dalla Polizia Locale.

Como, dal controllo davanti alla stazione spuntano pugnale, grimaldello e chiavi alterateLa Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà un 45enne di Fino Mornasco per porto abusivo d’armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Intorno all ... comozero.it

Como, girava in stazione con un pugnale ed arnesi. Denunciato dalla PoliziaLa Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà un 45enne di Fino Mornasco (CO) per porto abusivo d’armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. laprovinciadicomo.it