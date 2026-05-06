Scoperto con chiavi alterate e attrezzi da scasso | 48enne denunciato dai carabinieri

Durante un controllo stradale a San Giorgio a Liri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontecorvo hanno fermato un uomo di 48 anni all’interno di un’area di servizio. Durante la verifica, sono stati trovati con chiavi alterate e attrezzi da scasso, portando alla sua denuncia. L’intervento ha rappresentato un’azione preventiva contro possibili furti nella zona.