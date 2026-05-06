Scoperto con chiavi alterate e attrezzi da scasso | 48enne denunciato dai carabinieri
Durante un controllo stradale a San Giorgio a Liri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontecorvo hanno fermato un uomo di 48 anni all’interno di un’area di servizio. Durante la verifica, sono stati trovati con chiavi alterate e attrezzi da scasso, portando alla sua denuncia. L’intervento ha rappresentato un’azione preventiva contro possibili furti nella zona.
Un normale controllo stradale si è trasformato in un’importante attività di prevenzione contro i furti nei giorni scorsi a San Giorgio a Liri, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Pontecorvo hanno intercettato un uomo sospetto all’interno di un’area di servizio.Il veicolo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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