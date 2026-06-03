Femminicidio a Misterbianco donati gli organi della donna uccisa dal marito | salvate cinque vite

Una donna è stata uccisa dal marito a Misterbianco. Dopo la sua morte, sono stati donati i suoi organi. I trapianti hanno permesso di salvare cinque persone. Le autorità hanno confermato la decisione di procedere con la donazione, ringraziando la famiglia per il gesto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione dei femminicidi e sulla donazione di organi.

"In quella che è un'immensa tragedia, che come istituzioni ci richiama a fare ancora di più contro i femminicidi, dobbiamo essere grati ad Alessandra Bruno per il gesto di grande generosità che ha permesso di salvare cinque vite. La sua scelta di donare gli organi, espressa al momento del rinnovo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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"Ha permesso di salvare 5 vite": donati gli organi di Alessandra Bruno, vittima di femminicidio a MisterbiancoGli organi di una donna uccisa in un femminicidio sono stati donati e hanno salvato cinque persone.

Femminicidio in via Pescaria, donna uccisa a coltellate dal maritoUna donna è stata uccisa a coltellate nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in un’abitazione di via Pescaria a Bergamo.

Temi più discussi: Catania, è morta Alessandra Bruno, aggredita dal marito a Misterbianco; Femminicidio a Misterbianco, Alessandra Bruno morta dopo l'aggressione del compagno Salvatore Mallamo; Dalla tragedia un gesto di vita: donati gli organi di Alessandra dopo il femminicidio. Mallamo resta in carcere; Tentato femminicidio a Misterbianco, a chiedere aiuto una delle figlie della coppia.

Femminicidio di Misterbianco, donati gli organi: La generosità di Alessandra salva cinque vite x.com

Femminicidio, donati gli organi di Alessandra Bruno. Salvate cinque viteAlessandra aveva scelto di donare gli organi al momento del rinnovo della carta d'identità. Oggi salva così cinque vite. meridionews.it

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