Femminicidio in via Pescaria donna uccisa a coltellate dal marito

Una donna è stata uccisa a coltellate nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in un’abitazione di via Pescaria a Bergamo. La vittima è deceduta sul luogo del fatto, mentre il marito è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la donna.

L’omicidio nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo. Strada chiusa dalle forze dell’ordine Femminicidio a Bergamo. Una donna è stata uccisa a coltellate nella tarda mattinata di mercoledì 18 marzo in un’abitazione di via Pescaria. La donna è stata colpita dal marito, da chiarire il movente. Si tratterebbe di una coppia di italiani: la strada è stata chiusa dalle forze dell’ordine. Sul posto sono immediatamente arrivate diverse volanti della Polizia di Stato, due ambulanze e i vigili del fuoco. Presente anche la polizia scientifica e il medico legale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Una folla silenziosa per l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal maritoIl parroco della chiesa Regina Pacis di Anguillara Don Paolo Quatrini e una folla silenziosa hanno accolto poco dopo le 14 la bara di Federica... Leggi anche: Femminicidio, donna uccisa con decine di coltellate a Messina Femminicidio ad Anguillara, Federica uccisa dal marito: la ricostruzione