Federica Sciarelli e le novità sui casi di Paula Andrea Bran Yépez Pamela Genini e Claudia De Chirico
Stasera, su Rai 3 alle 21.20, sono in programma tre episodi dedicati ai casi di femminicidio. Tra le storie, ci sono quelle di Paula Andrea Bran Yépez, Pamela Genini e Claudia De Chirico. La trasmissione approfondisce dettagli e aggiornamenti su ciascun caso, senza commenti o analisi, offrendo una narrazione diretta degli eventi.
S tasera a Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 alle 21.20, ci sono 3 episodi di femminicidio. Federica Sciarelli ritorna a parlare di Paula Andrea Bran Yépez, scomparsa nel 2012 dalla provincia di Lucca e della morte della barese Claudia De Chirico: in entrambi i casi gli indagati sono i compagni delle due vittime. Novità sull’omicidio di Pamela Gelmini alla vigilia del processo di Gianluca Soncin, l’ex fidanzato: la ragazza si poteva salvare? “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X Leggi anche › Le anticipazioni di “Chi l’ha visto?”: gli scomparsi e i nuovi casi di stasera Chi l’ha visto? stasera diretta scomparsi 3 giugno, anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Segui gli aggiornamenti su Pamela Genini.
ALFONSO SIGNORINI RISPONDE ALLE GRAVI ACCUSE DI CORONA: E GIA TUTTO IN MANO AI MIEI AVVOCATI
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Chi l’ha visto?, stasera 3 giugno: il caso di Paula Andrea Bran Yépez
Leggi anche: Federica Sciarelli parla dell'omicidio di Pollena Trocchia e le clamorose novità su Barbara Corvi e Sandra Casagrande
Temi più discussi: Chi l'ha visto, oggi 27 maggio: la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi; Gli scomparsi di oggi a Chi l'ha visto?; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 27 maggio; Tale e Quale Show vicino ad un cambiamento epocale: Carlo Conti trasloca (e Federica Sciarelli trema).
Questa sera a Chi l'ha visto? Pamela Genini poteva essere salvata? Inizia il processo a Gianluca Soncin Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #3giugno x.com
Chi l’ha visto, con Federica Sciarelli, torna ad occuparsi della misteriosa scomparsa di Barbara Corvi, nella puntata in onda stasera, alle 21.20 su Rai 3. La Procura di Terni ha aperto infatti una terza inchiesta e, di nuovo, gli indagati sono l’ex marito e l’ex co facebook
Federica Sciarelli questa sera tornerà sul caso di Paula Andrea Bran Yépez e su quello di Claudia De ChiricoStasera, mercoledì 3 giugno 2026, nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi dal caso di Paula Andrea Bran Yépez e quello di Claudia De Chirico ... gazzetta.it
Chi l’ha visto? torna sul caso di Pamela Genini: inizia il processo a Gianluca Soncin, le anticipazioniIl programma di Rai3 con Federica Sciarelli sulle persone scomparse e i misteri irrisolti andrà in onda alle 21:20 ... affaritaliani.it