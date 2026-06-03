Federica Sciarelli e le novità sui casi di Paula Andrea Bran Yépez Pamela Genini e Claudia De Chirico

Stasera, su Rai 3 alle 21.20, sono in programma tre episodi dedicati ai casi di femminicidio. Tra le storie, ci sono quelle di Paula Andrea Bran Yépez, Pamela Genini e Claudia De Chirico. La trasmissione approfondisce dettagli e aggiornamenti su ciascun caso, senza commenti o analisi, offrendo una narrazione diretta degli eventi.

S tasera a Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3 alle 21.20, ci sono 3 episodi di femminicidio. Federica Sciarelli ritorna a parlare di Paula Andrea Bran Yépez, scomparsa nel 2012 dalla provincia di Lucca e della morte della barese Claudia De Chirico: in entrambi i casi gli indagati sono i compagni delle due vittime. Novità sull’omicidio di Pamela Gelmini alla vigilia del processo di Gianluca Soncin, l’ex fidanzato: la ragazza si poteva salvare? “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X Leggi anche › Le anticipazioni di “Chi l’ha visto?”: gli scomparsi e i nuovi casi di stasera Chi l’ha visto? stasera diretta scomparsi 3 giugno, anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Temi più discussi: Chi l'ha visto, oggi 27 maggio: la misteriosa scomparsa di Barbara Corvi; Gli scomparsi di oggi a Chi l'ha visto?; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: le anticipazioni e i casi del 27 maggio; Tale e Quale Show vicino ad un cambiamento epocale: Carlo Conti trasloca (e Federica Sciarelli trema).

Questa sera a Chi l'ha visto? Pamela Genini poteva essere salvata? Inizia il processo a Gianluca Soncin Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #3giugno x.com

Federica Sciarelli questa sera tornerà sul caso di Paula Andrea Bran Yépez e su quello di Claudia De ChiricoStasera, mercoledì 3 giugno 2026, nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi dal caso di Paula Andrea Bran Yépez e quello di Claudia De Chirico ... gazzetta.it

Chi l’ha visto? torna sul caso di Pamela Genini: inizia il processo a Gianluca Soncin, le anticipazioniIl programma di Rai3 con Federica Sciarelli sulle persone scomparse e i misteri irrisolti andrà in onda alle 21:20 ... affaritaliani.it