Q uesta sera alle 21. 20 a Chi l’ha visto? Federica Sciarelli torna ad occuparsi in diretta del duplice femminicidio di Pollena Trocchia e di due cold case, oramai vicini a una svolta. La procura di Terni ha riaperto l’inchiesta sulla scomparsa nel 2009 di Barbara Corvi e ci sono due indagati: il marito e l’ex cognato. Ha finalmente un volto il misterioso killer di Sandra Casagrande, uccisa nel 1991 con 22 coltellate: l’assassino è un uomo mai sottoposto ad indagini. “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X Leggi anche › Le anticipazione scomparsi di “Chi l’ha visto?” di stasera Chi l’ha visto? di stasera 27 maggio, diretta scomparsi puntata di oggi, anticipazioni Rai 3 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Federica Sciarelli parla dell'omicidio di Pollena Trocchia e le clamorose novità su Barbara Corvi e Sandra Casagrande

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La loro Federica Sciarelli x.com

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