Chi l’ha visto? stasera 3 giugno | il caso di Paula Andrea Bran Yépez

(Adnkronos) – 'Chi l'ha visto?' torna stasera, mercoledì 3 giugno, con un nuovo appuntamento in onda su Rai 3 in prima serata. Tra i casi di oggi, quello di Paula Andrea Bran Yépez, la donna di origini sudamericane scomparsa anni fa da Farneta (Lucca). Si era detto che fosse tornata nel suo Paese. Ma è. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Federica Sciarelli questa sera tornerà sul caso di Paula Andrea Bran Yépez e su quello di Claudia De ChiricoStasera, mercoledì 3 giugno 2026, nuova puntata di Chi l'ha visto? su Rai 3. Ecco tutti i casi di oggi dal caso di Paula Andrea Bran Yépez e quello di Claudia De Chirico ... gazzetta.it

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