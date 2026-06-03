EA SPORTS ha annunciato un aggiornamento gratuito per il videogioco FC 26, che includerà 53 nazionali e nuovi stadi. L’update mira a integrare nel gioco le nazionali di calcio e le strutture più recenti, ampliando le possibilità di gioco e migliorando l’esperienza complessiva. L’aggiornamento sarà disponibile senza costi aggiuntivi e si inserisce in un piano di aggiornamenti regolari promessi dalla società. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata.

EA SPORTS ha annunciato ufficialmente un colossale aggiornamento gratuito che promette di portare le emozioni e la grandiosità del calcio internazionale d’élite direttamente sui vostri schermi. Il pacchetto di contenuti, denominato “The World’s Game”, farà il suo debutto ufficiale il prossimo 4 giugno su EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile. Tra nuove licenze di primissimo livello, stadi inediti fedeli alla realtà e una modalità torneo completamente ridisegnata, andiamo a scoprire tutti i dettagli della Pitch Notes ufficiale. DATA DI USCITA E DOVE GIOCARLO. L’aggiornamento sarà disponibile a partire da domani, 4 giugno, e toccherà l’intero ecosistema calcistico di EA SPORTS: Piattaforme: EA SPORTS FC 26 (Console e PC) e EA SPORTS FC Mobile. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, maxi aggiornamento The World’s Game: 53 nazionali e nuovi stadi

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EA FC 26 - World Cup 2026 Update is Announced Over 50 Licensed National Teams

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