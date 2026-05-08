FC 26 FINALMENTE UFFICIALE | NUOVE NAZIONALI E STADI IN ARRIVO

L'Asian Football Confederation ha annunciato che EA SPORTS FC sarà il prodotto licenziato ufficiale per la Coppa d’Asia 2027, che si svolgerà in Arabia Saudita. Questo accordo segna l’ingresso di un’azienda di videogiochi nel mondo del calcio asiatica, mentre si avvicinano anche le nuove nazionali e gli stadi che saranno protagonisti dell’evento. La notizia arriva in un momento di grande attenzione verso il calcio internazionale e le sue evoluzioni digitali.

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L’Asia entra prepotentemente nel mondo digitale. La AFC (Asian Football Confederation) ha ufficialmente annunciato che EA SPORTS FC è ora il “Prodotto Licenziato Ufficiale” della Coppa d’Asia 2027 che si terrà in Arabia Saudita. Una mossa che promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco per milioni di fan. Ecco i dettagli dell’accordo. La notizia, ufficializzata il 7 maggio 2026, segna un punto di svolta per il franchise di EA Sports. Dopo aver perso la licenza FIFA, l’azienda sta continuando la sua strategia di accordi diretti con le singole federazioni continentali, e quella con la AFC è tra le più significative degli ultimi anni. A landmark partnership for Asian football EA SPORTS FC is now an Official Licensed Product of #AsianCup2027 Get ready to experience Asia's biggest stage like never before pic.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, FINALMENTE UFFICIALE: NUOVE NAZIONALI E STADI IN ARRIVO FC 26 IMPERIALISM: EDIZIONE NAZIONALI Notizie correlate FC 26 Showdown Nazionali: Italia vs Irlanda del Nord – Chi merita il +2?Il clima si scalda per i play-off internazionali e FC 26 accende la sfida con il nuovo duello Showdown. Leggi anche: FC 26 Guida Evoluzione FC 26: “Calma e Sangue Freddo” (Calm & Collected) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FC 26 gratis su PlayStation Plus, a maggio tre nuovi grandi giochi per PS4 e PS5; EA SPORTS FC 26 accende il dibattito: svelati i Team of the Season di Ligue 1 e Süper Lig; FC 26, DOMINIO BAYERN: SVELATO IL TEAM OF THE SEASON DELLA BUNDESLIGA; FC 26 DOMINIO BAYERN | SVELATO IL TEAM OF THE SEASON DELLA BUNDESLIGA. FC 26, UFFICIALE IL TOTS SÜPER LIG: LE STELLE DI GALATASARAY E FENERBAHÇE DOMINANO LA SCENAIl fascino del calcio turco sbarca su Ultimate Team. EA SPORTS ha svelato il Team of the Season ufficiale della Süper Lig, premiando i protagonisti assoluti di una stagione vibrante. Dai grandi nomi ... imiglioridififa.com EA SPORTS FC 26: TOTS Premier League ed EFL ufficiali… ma le scelte fanno già discutere!Con l’avvicinarsi della fase finale della stagione calcistica inglese, entra nel vivo anche uno degli appuntamenti più attesi dalla community di EA SPORTS FC 26 e EA SPORTS FC Mobile: il rilascio dei ... italiatopgames.it Finalmente ci siamo! Ecco il calendario ufficiale della Tre Giorni in Piazza a Pizzighettone. Un weekend tra le mura antiche pieno di musica, moda, cibo e divertimento! Cosa troverete Espositori e artigianato nelle mura Area Food sempre attiva in Pi - facebook.com facebook