EA Sports ha lanciato una Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Guti in versione Eroi Prime. La sfida richiede di completare specifici requisiti, tra cui alcune statistiche da regista e l’utilizzo di determinati giocatori in ruoli chiave. Guti, noto per le sue doti di centrocampista, si presenta con caratteristiche che valorizzano le sue qualità tecniche. La sfida prevede l’assemblaggio di una squadra con determinati criteri per ottenere il premio.

EA Sports ha ufficialmente rilasciato una delle Sfide Creazione Rosa (SBC) più affascinanti per gli amanti della classe e del calcio spagnolo: Guti in versione Eroi Prime. Lo storico e geniale centrocampista del Real Madrid sbarca su Ultimate Team con una carta strabiliante da 92 OVR che mette in mostra la prima, clamorosa statistica di 99 nel passaggio. Grazie alla sua immensa duttilità tattica legata al sistema FC IQ, si candida a diventare il cervello di moltissime squadre. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche, i costi complessivi e se conviene sbloccarlo. IL FOCUS SU GUTI EROI PRIME (92 OVR). Siamo di fronte a un centrocampista totale, capace di cucire il gioco tra i reparti con una precisione millimetrica e di inserirsi con i tempi perfetti in zona gol. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, GUIDA ALLA SBC EROI PRIME DI GUTI: STATISTICHE DA REGISTA, REQUISITI E FOCUS SUI RUOLI

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