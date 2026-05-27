FC 26 GUIDA ALLA SBC FINE DI UN’ERA DI MILLIE BRIGHT | STATISTICHE RUOLI E REQUISITI
EA Sports ha lanciato una Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Millie Bright, intitolata “Fine di un’era”. La sfida include statistiche, ruoli e requisiti specifici per completarla. La SBC si inserisce in un’operazione di celebrazione del calcio femminile e delle sue figure di spicco. La versione proposta rappresenta un tributo alla carriera e alle prestazioni della calciatrice. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui requisiti tecnici o sui premi associati.
EA Sports ha celebrato una delle colonne del calcio femminile rilasciando la Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Millie Bright in versione “Fine di un’era”. La storica centrale del Chelsea e della nazionale inglese si presenta su Ultimate Team con una carta eccezionale da 93 OVR, caratterizzata da statistiche difensive e fisiche mostruose e un set di ruoli tattici avanzati grazie al sistema FC IQ. Scopriamo i requisiti delle sfide, i costi e se vale la pena investire i propri scarti per sbloccarla. IL FOCUS SU MILLIE BRIGHT (93 OVR). Se state cercando un difensore centrale roccioso, capace di dominare i contrasti aerei e spazzare via ogni pericolo dall’area di rigore, questa versione di Millie Bright è un profilo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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