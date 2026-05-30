AUTO SUPER SALITA | Il pilota pievano impegnato nella storica cronoscalata pugliese Gregori sfida la Selva di Fasano prima del debutto con la sua Nova Proto
Un pilota di Pieve, impegnato nella cronoscalata pugliese, ha affrontato la salita della Selva di Fasano con la sua vettura Nova Proto. La gara si svolge oggi e domani, seconda tappa del campionato Super Salita 2026, che si sposta dal nord al sud d’Italia. La competizione coinvolge auto da corsa e si svolge su un percorso di salita ripida e impegnativa.
SANSEPOLCRO Il campionato Super Salita 2026 balza dal nord al sud con lo svolgimento, oggi e domani, della seconda tappa stagionale in Puglia. E così è anche per Michele Gregori, che sarà impegnato in una classicissima della velocità in montagna, la Coppa Selva di Fasano, giunta alla disputa della 67esima edizione sul tracciato che misura 5 chilometri e 600 metri, da coprire due volte. Per l’ultima volta, il pilota di Pieve Santo Stefano sarà al volante della sua attuale Nova Proto NP03, perché nel frattempo è arrivata la nuova vettura (stesso modello, ma con guida al centro) sulla quale si sta già lavorando per far sì che a metà giugno possa esordire alla Trento-Bondone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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