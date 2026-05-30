Un pilota di Pieve, impegnato nella cronoscalata pugliese, ha affrontato la salita della Selva di Fasano con la sua vettura Nova Proto. La gara si svolge oggi e domani, seconda tappa del campionato Super Salita 2026, che si sposta dal nord al sud d’Italia. La competizione coinvolge auto da corsa e si svolge su un percorso di salita ripida e impegnativa.

SANSEPOLCRO Il campionato Super Salita 2026 balza dal nord al sud con lo svolgimento, oggi e domani, della seconda tappa stagionale in Puglia. E così è anche per Michele Gregori, che sarà impegnato in una classicissima della velocità in montagna, la Coppa Selva di Fasano, giunta alla disputa della 67esima edizione sul tracciato che misura 5 chilometri e 600 metri, da coprire due volte. Per l’ultima volta, il pilota di Pieve Santo Stefano sarà al volante della sua attuale Nova Proto NP03, perché nel frattempo è arrivata la nuova vettura (stesso modello, ma con guida al centro) sulla quale si sta già lavorando per far sì che a metà giugno possa esordire alla Trento-Bondone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - AUTO, SUPER SALITA: Il pilota pievano impegnato nella storica cronoscalata pugliese. Gregori sfida la Selva di Fasano prima del debutto con la sua Nova Proto

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