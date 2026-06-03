Farmacie arriva il manuale per nuovi servizi e screening sanitari
È stato presentato un nuovo manuale che definisce i servizi e i test sanitari che le farmacie potranno offrire. Tra le novità, i farmacisti potranno eseguire direttamente alcuni test diagnostici, ampliando così il loro ruolo sul territorio. La guida specifica le procedure e i protocolli per l’introduzione di questi servizi, che riguardano principalmente screening e controlli di salute di base. Non sono state comunicate date precise di avvio.
Come cambierà concretamente il ruolo del farmacista nel tuo quartiere?. Quali nuovi test diagnostici potrai effettuare direttamente in farmacia?. Come integrerà il farmacista la telemedicina nei percorsi di cura?. Quali standard di sicurezza garantiranno l'uniformità dei servizi su tutto il territorio?.? In Breve Collaborazione tra Fofi, Federfarma e Assofarm con supporto professionale di PwC Italia. Oltre 700 milioni di accessi annui confermano il ruolo centrale delle farmacie. Davide Orlandi e Marco Cossolo sottolineano l'integrazione tra tecnologia e servizi sociosanitari. Implementazione di telemedicina e screening per gestire l'invecchiamento della popolazione italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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