farmacie arriva il manuale per nuovi servizi e screening sanitari

Notizia in breve

È stato presentato un nuovo manuale che definisce i servizi e i test sanitari che le farmacie potranno offrire. Tra le novità, i farmacisti potranno eseguire direttamente alcuni test diagnostici, ampliando così il loro ruolo sul territorio. La guida specifica le procedure e i protocolli per l’introduzione di questi servizi, che riguardano principalmente screening e controlli di salute di base. Non sono state comunicate date precise di avvio.