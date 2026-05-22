Le farmacie diventano presidi sanitari di prossimità | vaccini screening e telemedicina sotto casa
La regione del Lazio ha approvato un accordo che riguarda le farmacie, trasformandole in punti di assistenza sanitaria più vicini ai cittadini. Da ora in avanti, queste strutture potranno offrire servizi come somministrazione di vaccini, screening e telemedicina, diventando così presidi sanitari di prossimità. La decisione coinvolge Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo collettivo nazionale. La novità riguarda tutte le farmacie presenti nel territorio regionale e mira a rafforzare i servizi sanitari locali.
La giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, che trasforma le farmacie della regione in veri e propri centri polifunzionali di prossimità. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
La farmacia 2.0: dal banco al territorio
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