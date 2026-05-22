Le farmacie diventano presidi sanitari di prossimità | vaccini screening e telemedicina sotto casa

La regione del Lazio ha approvato un accordo che riguarda le farmacie, trasformandole in punti di assistenza sanitaria più vicini ai cittadini. Da ora in avanti, queste strutture potranno offrire servizi come somministrazione di vaccini, screening e telemedicina, diventando così presidi sanitari di prossimità. La decisione coinvolge Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo collettivo nazionale. La novità riguarda tutte le farmacie presenti nel territorio regionale e mira a rafforzare i servizi sanitari locali.

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La giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo nazionale, che trasforma le farmacie della regione in veri e propri centri polifunzionali di prossimità. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La farmacia 2.0: dal banco al territorio Sullo stesso argomento Farmacie del Lazio, accordo per servizi sanitari di prossimità: Ecg, telemedicina e vacciniLa giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo integrativo regionale con Federfarma, Assofarm e le organizzazioni sindacali... Farmacie del Lazio, nuovi servizi sanitari in arrivo: una rivoluzione per la medicina di prossimitàFarmacie del Lazio, nuovi servizi sanitari in arrivo: una rivoluzione per la medicina di prossimità. Politica - Il consigliere regionale Daniele Sabatini (FdI): Si effettueranno elettrocardiogrammi ... tusciaweb.eu Farmacie del Lazio. Via libera all’accordo: ora sono presidi sanitari a tutti gli effettiElettrocardiogrammi, Holter, telemedicina, screening e vaccinazioni: la Giunta regionale approva il nuovo schema. Rocca: Un passo concreto verso una sanità più vicina ai cittadini. quotidianosanita.it