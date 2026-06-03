Il consiglio comunale ha approvato la gestione esterna della farmacia, scatenando una discussione tra i presenti. La decisione è stata presa con alcune opposizioni che hanno espresso dissentimento, mentre altri hanno votato a favore. La delibera prevede che l’attività venga affidata a un soggetto esterno all’amministrazione pubblica. La seduta si è conclusa con tensioni tra i partecipanti, alcuni dei quali hanno contestato la scelta.

Via libera dal consiglio comunale non senza polemiche alla gestione esterna della farmacia comunale. La proposta portata in aula dalla maggioranza di centrodestra punta a efficientare il servizio e aumentare i ricavi per il Comune ed è frutto di un’analisi economica affidata a uno studio specializzato. La sindaca Laura Ferrari, presentando il punto, ha evidenziato che nel 2018 e nel 2019 la farmacia (che è attualmente posizionata all’interno del Centro commerciale Bennet a Copreno) aveva chiuso in perdita, poi dal 2020 aveva ripreso a fare utili, fino ai 28.000 euro del 2024, ultimo bilancio approvato. Ora si punta a migliorare il servizio aumentando l’orario di apertura giornaliero e aggiungendo anche i festivi, con la possibilità, passando a gestione privata, di utilizzare contratti di lavoro più flessibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Farmacia, sì alla gestione esterna. In Consiglio scoppia la polemica

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