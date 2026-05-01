Novara no alla gestione esterna degli asili nido | la mobilitazione del sindacato

A Novara, sindacati e genitori si oppongono alla proposta di affidare la gestione degli asili nido Panda e dei due nuovi nidi finanziati con i fondi del Pnrr a enti esterni. La mobilitazione coinvolge diverse parti della comunità locale che chiedono di mantenere la gestione diretta da parte dell’amministrazione comunale. La questione riguarda soprattutto l’organizzazione e la continuità dei servizi offerti ai bambini e alle famiglie.

Sindacati e famiglie contro la gestione esterna dell'asilo nido Panda e dei due nuovi nidi costruiti con i fondi del Pnrr. In una nota stampa la Fp Cgil Novara Vco ha espresso preoccupazione e contrarietà rispetto alla scelta dell'amministrazione comunale di Novara di esternalizzare i tre asili.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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