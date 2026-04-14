L' assessore va via dal consiglio comunale per andare in trasmissione | scoppia la polemica
Durante un consiglio comunale durato più di due ore, l’assessore e vicesindaco ha lasciato l’aula per prendere parte alla trasmissione televisiva “Brianza in campo”. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti, mentre l’assessore si è allontanato senza ulteriori spiegazioni. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando discussioni tra i membri del consiglio. La vicenda ha generato commenti tra i cittadini e i media locali.
Dopo oltre due ore di consiglio comunale l’assessore e vicesindaco Egidio Longoni lascia l’aula per partecipare alla diretta della trasmissione “Brianza in campo”. A quel punto scoppia la polemica. A denunciare l’accaduto è il consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente) che sui social.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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