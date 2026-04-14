L' assessore va via dal consiglio comunale per andare in trasmissione | scoppia la polemica

Durante un consiglio comunale durato più di due ore, l’assessore e vicesindaco ha lasciato l’aula per prendere parte alla trasmissione televisiva “Brianza in campo”. La decisione ha suscitato reazioni tra i presenti, mentre l’assessore si è allontanato senza ulteriori spiegazioni. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando discussioni tra i membri del consiglio. La vicenda ha generato commenti tra i cittadini e i media locali.