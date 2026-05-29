Le autorità stanno analizzando i dispositivi elettronici dell’indagato coinvolto nella strage di Modena. Si cerca di capire cosa possano rivelare sui suoi motivi e sulla possibile connessione con il psichiatra o il radicalismo. Le indagini sono in corso e i risultati potrebbero chiarire le cause dell’attacco. La procura ha disposto l’acquisizione di dati digitali per approfondire il profilo dell’indagato.

? Punti chiave Cosa riveleranno i dispositivi elettronici dell'indagato sulle sue reali motivazioni?. Come influirà la diagnosi di disturbo schizoide sulla responsabilità penale?. Perché l'avvocato della difesa è stato bersaglio di minacce digitali?. Quali misure adotterà il governo per prevenire nuovi attacchi ideologici?.? In Breve Perizia psichiatrica urgente su Salim El Koudri per accertare disturbo schizoide e capacità intenzionale.. Governo pianifica assunzione di 27mila nuovi agenti per rafforzare la sicurezza sul territorio.. Avvocato Fausto Gianelli riceve minacce e centinaia di messaggi d'odio tramite Telegram e Messenger.. Indagini Digos sui dispositivi elettronici del trentunenne per verificare legami con l'integralismo islamico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage di Modena, Meloni: ‘Piena luce’ tra psichiatria e radicalismo

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Che idea si è fatto dell'attacco di Modena? reddit

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