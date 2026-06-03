Fare chiarezza sui fondi per i contratti e il welfare all' Ausl e AOU

Una interrogazione parlamentare solleva dubbi sulla gestione dei fondi contrattuali e di welfare destinati all’Ausl e all’A.O.U. di Parma. La Lega chiede alla Regione se sia a conoscenza delle problematiche segnalate dalla CISL-Funzione Pubblica riguardo alla distribuzione e all’utilizzo di queste risorse. Nessuna informazione aggiuntiva sulle eventuali conseguenze o risposte delle autorità regionali.

Fare chiarezza sui fondi per i contratti e il welfare all'AUSL e A.O.U." di Parma.In un'interrogazione, Tommaso Fiazza (Lega)chiede alla Regione se sia a conoscenza delle problematiche segnalate dalla CISL – Funzione Pubblica in merito alla gestione dei fondi contrattuali e dei fondi welfare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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