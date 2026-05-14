Uil Fp sui salari accessori | 16mila operatori sanitari in difficoltà chiarezza sui fondi o sarà mobilitazione

La Uil Fp Abruzzo ha richiesto chiarimenti sui salari accessori relativi a oltre 16.000 operatori sanitari, tra medici e personale del comparto, che si trovano in condizioni di forte disagio. A parlare è il segretario generale regionale, che ha sottolineato l’esigenza di fare luce sui fondi destinati a questa voce, altrimenti si potrebbe verificare una mobilitazione tra i lavoratori.

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