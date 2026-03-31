Pozzuoli – Fare chiarezza sui contributi ai fabbricati sgomberati

A Pozzuoli, è stata resa pubblica sul sito del Comune la graduatoria delle domande di contributo per la riparazione degli immobili sgomberati a causa delle scosse di terremoto del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025. La lista contiene i nomi di coloro che hanno presentato richiesta e sono stati ammessi al finanziamento. La presentazione delle domande era stata aperta nelle settimane scorse.

Ieri è stata pubblicata sul sito del Comune di Pozzuoli lagraduatoria delle domande di contributi per la riparazione degli appartamenti che sono stati sgomberati a seguito delle scosse del 20 maggio 2024 e 13 marzo 2025. La notizia è pervenuta tramite un comunicato dell’Ansa a seguito di un incontro convocato dal Prefetto ed al quale è stato invitato solamente il Sindaco ed il Comitato che ha fatto richiesta. Il 14 gennaio scorsi ci fu un incontro in Prefettura ed il Sindaco Manzoni si impegnò a pubblicare la graduatoria per la metà di febbraio. Nel penultimo consiglio comunale precisò che la graduatoria non era stata pubblicata per evitare diverse esclusioni e consentire l’integrazione della documentazione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Articoli correlati

Bradisismo: su 532 fabbricati sgomberati non ammissibili 284 domandeComune di Pozzuoli ha adottato la graduatoria definitiva delle istanze per l’ammissione ai contributi edilizi (di riqualificazione sismica e di...

Leggi anche: Dissesto a Chieti, il Comitato Casa Comune: “Accesso agli atti e chiarezza sugli immobili sgomberati”

Tutto quello che riguarda su Pozzuoli Fare chiarezza sui contributi...

Discussioni sull' argomento Ilaria Salis, Landini: Fatto inquietante, bisogna fare chiarezza; Morte Domenico Caliendo: il 31 Oppido e Bergonzoni davanti al gip, acquisiti anche i video della Polstrada per fare chiarezza su arrivo cuore al Monaldi; Stadio Conte, disastro senza fine: dopo i lavori il campo è ancora un incubo e Andreozzi tace - LE FOTO; Dentro lo Specchio: a Bacoli incontro con esperti per comprendere il narcisismo nelle relazioni.

L'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli guarda al futuro. Presentate le ultime novità, donata incubatrice al Nido dal Monteruscello Fest #ANSA x.com