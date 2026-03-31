Pozzuoli – Fare chiarezza sui contributi ai fabbricati sgomberati

Da ilblogdigio.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pozzuoli, è stata resa pubblica sul sito del Comune la graduatoria delle domande di contributo per la riparazione degli immobili sgomberati a causa delle scosse di terremoto del 20 maggio 2024 e del 13 marzo 2025. La lista contiene i nomi di coloro che hanno presentato richiesta e sono stati ammessi al finanziamento. La presentazione delle domande era stata aperta nelle settimane scorse.

Ieri è stata pubblicata sul sito del Comune di Pozzuoli lagraduatoria delle domande di contributi per la riparazione degli appartamenti che sono stati sgomberati a seguito delle scosse del 20 maggio 2024 e 13 marzo 2025. La notizia è pervenuta tramite un comunicato dell’Ansa a seguito di un incontro convocato dal Prefetto ed al quale è stato invitato solamente il Sindaco ed il Comitato che ha fatto richiesta. Il 14 gennaio scorsi ci fu un incontro in Prefettura ed il Sindaco Manzoni si impegnò a pubblicare la graduatoria per la metà di febbraio. Nel penultimo consiglio comunale precisò che la graduatoria non era stata pubblicata per evitare diverse esclusioni e consentire l’integrazione della documentazione. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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