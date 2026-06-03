Far Away la nuova serie turca di Canale 5 le anticipazioni dal 3 al 5 giugno

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova serie tv turca arriva nel pomeriggio di Canale 5. Da mercoledì 3 giugno alle 14.45 debutta Far Away (Uzak Sehir in originale) una storia famigliare di tradizioni, segreti e tormenti, con protagonista una donna, madre e vedova, alle prese con la famiglia del marito.  L'appuntamento con Far Away è dal lunedì al venerdì alle 14.45 con le puntate disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La serie ha due stagioni e 60 puntate da 120 minuti l'una che sono state riadattate nel formato da 45 minuti per l'Italia. Sinem Unsal, Kuzey Gezer, Gonca Cilasum, Ozan Akbaba sono tra i protagonisti della serie che è l'adattamento di una produzione libanese del 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FAR AWAY nuova serie turca trame dal 3 al 5 giugno su canale 5!

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