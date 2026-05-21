‘Far away’ arriva su canale 5 | trama cast e anticipazioni della nuova serie turca

Il pomeriggio di Canale 5 si tinge di mistero e passione con l’arrivo di una nuova produzione televisiva. Direttamente dalla Turchia, sbarca nei palinsesti Mediaset Far Away, una saga familiare intensa e drammatica che si dipana lungo due stagioni per un totale di 63 episodi. La trama e le anticipazioni: un viaggio senza ritorno. Al centro della narrazione c’è Alya (interpretata da Sinem Ünsal ), una donna che ha costruito la sua vita in Canada, ma il cui destino viene improvvisamente sconvolto dal misterioso decesso del marito Boran. Decisa a esaudire l'ultimo desiderio del coniuge, Alya intraprende un viaggio verso Mardin, la terra d'origine dell'uomo, per celebrarne i funerali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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