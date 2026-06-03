Fame insetti e tentati suicidi È un inferno | la denuncia di un ex trattenuto del Cpr di Potenza
Un ex trattenuto del Cpr di San Gervasio ha raccontato di aver vissuto condizioni di fame, sporcizia e tentativi di suicidio durante la detenzione. Dopo essere stato liberato grazie a una sentenza, ha descritto un vero e proprio inferno all’interno della struttura. La testimonianza evidenzia situazioni di grave disagio e pericolo per i detenuti, senza offrire dettagli su eventuali interventi o risposte delle autorità.
A Fanpage.it la testimonianza di un ex trattenuto che, uscito dal Cpr di San Gervasio (Potenza) grazie a una sentenza "storica", ha denunciato "fame, sporcizia e tentativi di suicidio. Era un inferno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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