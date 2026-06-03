Fame insetti e tentati suicidi È un inferno | la denuncia di un ex trattenuto del Cpr di Potenza

Notizia in breve

Un ex trattenuto del Cpr di San Gervasio ha raccontato di aver vissuto condizioni di fame, sporcizia e tentativi di suicidio durante la detenzione. Dopo essere stato liberato grazie a una sentenza, ha descritto un vero e proprio inferno all’interno della struttura. La testimonianza evidenzia situazioni di grave disagio e pericolo per i detenuti, senza offrire dettagli su eventuali interventi o risposte delle autorità.