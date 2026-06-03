Fame insetti e tentati suicidi È un inferno | la denuncia di un ex trattenuto del Cpr di Potenza

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ex trattenuto del Cpr di San Gervasio ha raccontato di aver vissuto condizioni di fame, sporcizia e tentativi di suicidio durante la detenzione. Dopo essere stato liberato grazie a una sentenza, ha descritto un vero e proprio inferno all’interno della struttura. La testimonianza evidenzia situazioni di grave disagio e pericolo per i detenuti, senza offrire dettagli su eventuali interventi o risposte delle autorità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Fanpage.it la testimonianza di un ex trattenuto che, uscito dal Cpr di San Gervasio (Potenza) grazie a una sentenza "storica", ha denunciato "fame, sporcizia e tentativi di suicidio. Era un inferno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Raffica di tentati suicidi al Cpr di Gradisca: in otto giorni provano a togliersi la vita in cinqueIn otto giorni, cinque persone hanno tentato di togliersi la vita all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca.

Presunta epidemia di scabbia nel Cpr di Bari, un trattenuto: “Siamo infetti, mi si stacca la pelle dal corpo”Un trattenuto nel Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari ha riferito di essere affetto da scabbia, descrivendo le sue condizioni come \

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web