Presunta epidemia di scabbia nel Cpr di Bari un trattenuto | Siamo infetti mi si stacca la pelle dal corpo

Un trattenuto nel Centro di Permanenza e Rimpatrio di Bari ha riferito di essere affetto da scabbia, descrivendo le sue condizioni come

Artan, trattenuto all'interno del Cpr di Bari, ha denunciato a Fanpage.it di vivere in condizioni "disumane" tra degrado, farmaci forzati e una sospetta epidemia di scabbia. Il legale ha presentato ricorso contro l'espulsione e il trattenimento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Muore a 25 anni nel Cpr di Bari, un altro trattenuto: “L’hanno riempito di psicofarmaci, nessuna causa naturale”

Leggi anche: Bari, stacca tubi e sondini che tengono in vita la madre: “Mi rimetto alla volontà di Dio”. Arrestato

Approfondimenti e contenuti

Presunta epidemia di scabbia nel Cpr di Bari, un trattenuto: Siamo infetti, mi si stacca la pelle dal corpoArtan, trattenuto all’interno del Cpr di Bari, ha denunciato a Fanpage.it di vivere in condizioni disumane tra degrado, farmaci forzati e una sospetta epidemia di scabbia. Il legale ha presentato ... fanpage.it

Migrante 25enne trovato morto nel Cpr di Bari-Palese: accertamenti in corsoAccertamenti sono in corso sulla morte di un 25enne di origine magrebine, deceduto questa mattina nel Cpr di Bari-Palese, dove era trattenuto. Stando ai primi rilievi effettuati, il decesso sarebbe ... lagazzettadelmezzogiorno.it