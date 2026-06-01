Raffica di tentati suicidi al Cpr di Gradisca | in otto giorni provano a togliersi la vita in cinque

In otto giorni, cinque persone hanno tentato di togliersi la vita all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca. In totale, sono otto i tentativi di suicidio avvenuti nello stesso periodo. Nessuna delle persone coinvolte è deceduta. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei detenuti. La notizia riguarda esclusivamente i fatti relativi ai tentativi di autolesionismo verificatisi nel centro.

Si aggiungono cinque persone alla lista di tentati suicidi nel Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca. Non sono ancora noti dettagli – che dalla proibizione dei cellulari con fotocamera faticano a uscire tanto per vie ufficiali quanto sottobanco – sugli episodi sventati, verificatisi tra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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La vita nel Cpr di Milano disegnata da Alì: Torture e privazioni, un mese senza vedere il cielo

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