Il film del regista tedesco è tornato al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni di un’attrice, che ha posto una domanda su come affrontare opere controverse realizzate in epoche diverse. La discussione si focalizza sulla necessità di rispettare la sensibilità delle persone coinvolte, senza entrare nel merito delle opinioni personali o delle interpretazioni soggettive. La questione riguarda principalmente il modo di approcciare e valutare lavori artistici passati, senza giudizi morali o polemiche.

Il film del regista tedesco è tornato sotto i riflettori dopo le parole dell'attrice. Con una domanda: come comportarsi davanti a opere controverse, realizzate in un'epoca marcatamente diversa da quella attuale? Innanzitutto, rispettando la sensibilità delle persone coinvolte. A oltre quarant'anni dall'uscita di Falso movimento, il film di Wim Wenders è tornato al centro dell'attenzione in Germania (e non solo) dopo le dichiarazioni di Nastassja Kinski, che ha chiesto la rimozione di una scena in cui compare in slip e a seno scoperto. Per completezza, la scena la vedeva insieme ad un uomo molto più grande di lui, che la schiaffeggiava. All'epoca l'attrice aveva appena 13 anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Falso Movimento, Nastassja Kinski e la nuova posizione di Wim Wenders

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Wim Wenders chiede scusa a Nastassja Kinski e ritira il film ‘Falso movimento’Wim Wenders ha chiesto scusa a Nastassja Kinski e ha ritirato il film del 1975 in cui l’attrice, all’età di tredici anni, appare senza vestiti.

Nastassja Kinski aveva 13 anni quando Wim Wenders la riprese in una scena decisamente intima in "Falso Movimento"Nastassja Kinski, oggi 65enne, ha chiesto pubblicamente di eliminare una scena del film del 1975 in cui appare, girata quando aveva 13 anni.

Temi più discussi: Nastassja Kinski, Wim Wenders e lo scontro su una scena hard del 1975: Avevo solo 13 anni, deve cancellarla. Lui: Ma in quanti altri casi dovremmo farlo?; Wenders sulla scena di nudo di Nastassja Kinski: Avevo 29 anni, non mi posso rimproverare nulla; Nastassja Kinski contro Wim Wenders: Avevo 13 anni e mi ha ripresa nuda. Cancelli quella scena; Nastassja Kinski contro Wim Wenders, scontro su un nudo di 50 anni fa.

Polemica con Nastassja Kinski per la scena di nudo, Wenders ritira il film e si scusa. L'attrice aveva tredici anni in Falso Movimento del 1975. #ANSA x.com

Perché Nastassja Kinski chiede che Wim Wenders cancelli la scena di Falso Movimento in cui aveva 13 anni (e lui non si è scusato)Da dieci anni l'attrice chiede la rimozione di alcune immagini dal film. Il regista ammette che oggi non le girerebbe più, ma si rifiuta di intervenire. Tutta la storia ... vanityfair.it

Wim Wenders ritira Falso movimento, la decisione dopo la polemica con Nastassja Kinski per la scena di nudo. Chiedo scusaAlla fine Nastassja Kinski ha avuto la meglio su Wim Wenders. A seguito della polemica su una scena di nudo dell'attrice tedesca, il ... msn.com