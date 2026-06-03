False timbrature agli Ifo di Roma 89 dipendenti sotto inchiesta | danno da oltre mezzo milione
La Corte dei Conti ha avviato un’indagine su 89 dipendenti degli ospedali Regina Elena e San Gallicano, tra medici, infermieri e amministrativi, accusati di false timbrature. Il danno stimato supera i 500 mila euro. Le verifiche hanno rilevato pratiche di assenteismo attraverso timbrature fasulle. La procedura riguarda un sistema di irregolarità nelle presenze e nelle assenze del personale hospitaliero. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.
La Corte dei Conti contesta un sistema di assenteismo tra medici, infermieri e amministrativi degli ospedali Regina Elena e San Gallicano per un totale di 89 dipendenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Giffoni Film Festival, sequestri e accuse sui fondi pubblici: danno erariale da mezzo milione di euroIl Giffoni Film Festival è sotto inchiesta per presunti irregolarità legate all’utilizzo di fondi pubblici.
Leggi anche: Vincita al SuperEnalotto da oltre mezzo milione di euro
Si parla di: Ifo, il cartellino selvaggio costa mezzo milione di euro. La procura indaga su 89 medici e impiegati.
False timbrature agli Ifo di Roma, 89 dipendenti sotto inchiesta: danno da oltre mezzo milioneLa Corte dei Conti contesta un sistema di assenteismo tra medici, infermieri e amministrativi degli ospedali Regina Elena e San Gallicano ... fanpage.it
Ifo, il cartellino selvaggio costa mezzo milione di euro. La procura indaga su 89 medici e impiegatiInchiesta della procura e della Corte dei Conti sul polo oncologico. Già scattati i licenziamenti, condanne e richieste di risarcimento ... msn.com