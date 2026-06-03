False timbrature agli Ifo di Roma 89 dipendenti sotto inchiesta | danno da oltre mezzo milione

Notizia in breve

La Corte dei Conti ha avviato un’indagine su 89 dipendenti degli ospedali Regina Elena e San Gallicano, tra medici, infermieri e amministrativi, accusati di false timbrature. Il danno stimato supera i 500 mila euro. Le verifiche hanno rilevato pratiche di assenteismo attraverso timbrature fasulle. La procedura riguarda un sistema di irregolarità nelle presenze e nelle assenze del personale hospitaliero. Nessuna persona è stata ancora formalmente incriminata.