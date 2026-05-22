Vincita al SuperEnalotto da oltre mezzo milione di euro
Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 81 di giovedì 21 maggio, con il Jackpot che arriva a 168 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 22 maggio 2026.È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5+1 da 590.411,80€. La giocata vincente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Superenalotto: a Casnigo vinti 1,5 milioni di euro
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E' UN CAMIONISTA IL VINCITORE DI OLTRE 69MILA EURO AL SUPERENALOTTO VENEZIA. È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 69.307,00€ conseguita durante il concorso n. 35 di sabato 28 febbraio. La giocata vincente facebook
Proposta probabilmente stupida reddit
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